شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري يوجه رسالة خاصة لجمهور الأهلى بعد الصعود لنهائي افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه حارس مرمى منتخب مصر الدولى رسالة خاصة لجمهور النادي الاهلى عقب الصعود للمباراة النهائية لدوري أبطال افريقيا

وقال الحضري في رسالة خاصة عبر الخليج 365 : بهني جمهور الأهلى بالفوز على الوداد والصعود

وأضاف ان مباراة الذهاب كانت فارقة في مشوار الفريق للنهائي حيث الروح والاداء و اتمنى نهائي مصري مصري

كما اثنى الحضري على اداء محمد الشناوي قائلا انه يقدم موسم استثنائيا مع الاهلى سواء محليا او قاريا واكد على انه حصل على ثقه كبيرة من قبل جمهور الكرة في مصر والنادي الاهلى على وجه التحديد.

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وتأهل الأهلى رسميا إلى المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا بعد تغلبه على الوداد المغربى ذهابا وإيابا، وينتظر الفائز من الزمالك والرجاء المغربى، علما بأن مباراة الذهاب انتهت لصالح الأبيض المصرى بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقى.

ويدرس عصام الحضرى العودة من جديد إلى الملاعب، وهو ما كشفه عبر رسالة تحدٍ إلى محمد عبد المنصف حارس مرمى الزمالك السابق ووادى دجلة الحالى، بعد اقتراب الأخير من تحطيم أرقام السد العالى فى المشاركات، وقال الحضرى عبر حسابه الرسمى على تويتر، "أوسا أخويا وحبيبي يشرفنى يا حبيبي إنك قربت تحطم رقمى القياسى فى عدد سنوات اللعب ... بس طبعا تحطيم أرقامى فى الإنجازات "انسى" .. كان غيرك أشطر وخد بالك أنا لسه ما اعتزلتش رسمي".

فيما كشف الحضرى، حقيقة تلقيه عرضًا للعودة للدورى المصرى الممتاز من جديد، عبر بوابة فريق البنك الأهلى الصاعد لدورى الأضواء والشهرة للمرة الأولى فى تاريخه، مؤكدا إنه لم يتلق أى عروض للعودة للملاعب مرة أخرى، لا من البنك الأهلى أو أى فريق أخر، مشيدًا بتجربة فريق البنك الأهلى بعد تحقيق حلم التأهل للدورى الممتاز، مؤكدًا أنه تجربة أثبتت نجاحها ونجاح الإدارة والجهاز الفنى واللاعبين، متمنيًا لهم التوفيق فى مشوارهم المقبل.