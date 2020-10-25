شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعترف بطلب ضم عنتر الزمالك و3 آخرين من القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف محمد الخولى، نائب رئيس النادى المصرى، بوجود مفاوضات من جانب إدارة النادى البورسعيدى مع نادى الزمالك لضم أربعة لاعبين هم "محمد عنتر وأحمد رفعت ورزاق سيسية ومحمد عبد السلام"، وقال الخولى فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "وان تو" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر عبر أون سبورت إف إم، "مررنا بظروف صعبة جداً فى الموسم الجارى، سواء فى اللاعبين أو مجلس الإدارة والأجهز الفنية وحتى الموظفين، ولكن فى النهاية تجاوزنا الأمر واخترنا جهاز على ماهر فى وقت صحيح، وهذا يعتبر أهم قرار للمجلس فى آخر 4 سنوات".

وأضاف الخولى، "نسير بخطى جيدة فى ملف التعاقدات وسنعلن عن الصفقات فى وقت واحد، مازلنا فى مفاوضات رحيل محمود وادى إلى بيراميدز ونتمنى لهم التوفيق فى الكونفدرالية، الزمالك لم يدخل بشكل واضح فى المفاوضات ولكن بيراميدز تحدث بشكل رسمى معنا".

وأكد نائب رئيس المصرى، "طلبنا عنتر بالفعل من الزمالك ولاعبين آخرين نتمنى وجودهم مع الفريق فى الفترة المقبلة، مثل أحمد رفعت ورزاق سيسية ومحمد عبد السلام".

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من جانبه، قرر على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى فرض غرامة مالية قدرها 250 ألف جنيه على أى لاعب يقوم بكتابة أى بوست على مواقع السوشيال ميديا تخص النادى مؤكدا للاعبين أنه لن يتوانى فى فرض العقوبة تجاه أى لاعب يثبت دخوله فى احاديث مع الجماهير أو يكتب أى أمر يخص النادى على صفحات السوشيال .

كان على ماهر اجتمع مع اللاعبين فى جلسة مغلقة طالبهم فيها بغلق صفحات السوشيال ميديا وأن يقتصر الكلام فيها على بعض الصور الخاصة والشخصية فقط بعيدا عن النادى لزيادة التركيز ، وأن أى لاعب يثبت تورطه فى كتابة أمر ما يخص النادى الساحلى فسيقوم بمعاقبته فورا بخصم 250 ألف جنيه .

فى ذات السياق فرض على ماهر غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على أحمد ياسر صانع ألعاب الفريق بعد اختراقه الحذر الإعلامى المفروض على اللاعبين وإدلائه ببعض التصريحات لوسائل الإعلام دون العودة للمدير الفنى ، وهو ما قابله الأخير باستبعاده من المعسكر للفريق والذى كان يستعد من خلاله لمواجهة طنطها مع فرض الغرامة سالفة الذكر .