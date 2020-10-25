شكرا لقرائتكم خبر عن طاولة غداء تجمع موسيمانى وجهازه الفنى مع سفير جنوب أفريقيا بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على توثيق لقاءه مع سفير جنوب افريقيا في القاهرة فوسى مافيمبيلا، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام صوراً من لقائها اثناء تناولهما الغذاء معاً وسط جهازه المعاون الذي اصطحبه من بلاده لمساعدته في قيادة المارد الأحمر.

ويبدو من الصور التي نشرها المدير الفني للقلعة الحمراء عبر حسابه، أن سفير بلاده قد أهداه كتاب على هامش الزيارة التي جمعتهما، والتي ظهرا فيها بأحد المطاعم.

وعلي جانب آخر، استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على الدفع بالعناصر المجمدة خلال مواجهة طلائع الجيش، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري العام والمقرر اقامتها يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة، ويرغب الجهاز الفني للأهلي في منح اللاعبين الأساسيين قسط من الراحة بسبب مشاركتهم في بطولة دوري ابطال افريقيا، فيما سيكون صالح جمعة على رأس المشاركين أمام فريق الطلائع من أجل رؤيته بشكل أفضل للحكم على مستواه وتحديد مصيره مع الفريق خلال الموسم المقبل.

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وصعد فريق الأهلى لنهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربى بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.. سجل ثلاثية الأهلى، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجى، وينتظر الأهلى الفائز من الزمالك والرجاء المغربى حيث يلتقى بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر فى إياب نصف النهائى بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف فى المغرب.





وأكد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، أن فريقه استحق الصعود للمباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة الوداد المغربي، وهنأ موسيمانى لاعبى فريقه بعد الفوز على الوداد ذهاباً وإياباً بنتيجة 5/1 فى الدور نصف النهائي، وقال موسيمانى: "أتمنى أن يحالفنا الحظ فى المباراة النهائية ونحسم اللقب لصالحنا".