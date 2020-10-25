شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى يستقيل من منصب مدير الكرة فى نادى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم حسام غالي، قائد الأهلي ومنتخبنا الوطنى السابق، باستقالة من منصبه كمدير للكرة بنادى الجونة، وذلك بعد انتهاء الموسم الجارى، ووجه حسام غالي الشكر لإدارة الجونة على منحه الثقة طوال الفترة الماضية، مؤكداً أنه سيعلن وجهته المقبلة قريباً.

وكتب حسام غالى على إنستجرام، "أحب أشكر خالد بشارة ونادر شوقى على منحي الفرصة أن أعمل مدير كرة بنادى الجونة لمدة سنة ونصف، تجربة استفدت منها واتعلمت كتير اجتهدنا وحاولنا بكل إخلاص نحقق حلم خالد بشارة أن يكون نادي الجونة في مكانة مميزة. إن شاء الله مباراة حرس الحدود هتكون آخر مباراة لي مع الفريق. أتمني التوفيق والنجاح الفترة القادمة لكل العاملين في منظومة نادي الجونة" .

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حسام غالى

واحتفل النجم حسام غالى لاعب النادى الأهلي السابق بعيد ميلاده الـ 39 ونشر عدة صور برفقة زوجته بأحد المطاعم عبر حسابه بموقع انستجرام، وكتب حسام غالى، عبر حسابه بموقع انستجرام:" احتفال بعيد ميلادي التاسع والثلاثين في المنطقة المفضلة الخاصة بي