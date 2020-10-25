شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يعدد مزايا موسيمانى ويطالب الأهلى بتكريم أحمد فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن وجود بيتسو موسميانى فى منصب المدير الفنى كان أمرا إيجابيا للغاية، وظهر على حالة اللاعبين، وقال حسن فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "فايلر بعد فترة كورونا تسبب فى حالة استرخاء شديدة، لكن موسيمانى لديه طموح ودوافع كبيرة، ويرغب فى تحقيق بطولة مع النادى الأهلى ولذلك ظهر الفريق بمستوى جيد أمام الوداد".

وأضاف الصقر، "شخصية النادى الأهلى كانت حاضرة وبقوة فى مباراتى الوداد، خصوصا لقاء الذهاب، وفى الإياب ظهر الفريق بشكل جيد وأكثر هدوءا.. موسيمانى كان يعلم الكثير عن الأهلي، ويعلم الكثير عن الفريق واللاعبين، وهو ما سهل مأمورية المدرب مع الفريق".

وتابع حسن، "فى اللقاء الأول الأهلى لعب بضغط عالٍ، ولكن فى الإياب ظهر الفريق فى حالة هدوء خاصة بعد هدف مروان محسن.. تألق حسين الشحات أيضاً وهو يمتلك قدرات عالية، وسجل هدفا رائعا رغم أن قفشة كان بجواره، لكن نتيجة المباراة ساهمت فى إحراز هذا الهدف، والأهلى لا يريد التفريط فى البطولة".

وأكد أحمد حسن أن "الأهلى من يصنع المدربين، وأى مدرب قادر على التتويج ببطولة كرة القدم لابد أن يكون فيها رُقى، الانتقادات الموجهة للمدرب السابق رينيه فايلر أمر غير جيد، والأهلى يستحق الوصول للمباراة النهائية".

وأضاف أحمد حسن أن أحمد فتحى لاعب الأهلى والمنتقل لبيراميدز قدم مستوى جيداً مع الفريق الأحمر، ويستحق التقدير والتكريم من جانب النادى الأهلي، قائلا، "حزين لرحيل فتحى وعدم لحاقه بالمباراة النهائية لبطولة دورى أبطال إفريقيا".

وأضاف الصقر، "أحمد فتحى يستحق التكريم، وهذه هى تقاليد النادى الأهلي، العلاقات الطيبة مع الجميع، فتحى تعامل برجولة وشرف ولم يقصر مع النادى الأهلي، والتزم حتى اللحظة الأخيرة، أما موضوع السوشيال ميديا والانتقادات الموجهة لفتحى فهى أمر غير جيد، اللاعب لم يتطاول مطلقا ولم يخرج عن النص، بعيدا عن اختياره الرحيل لنادٍ آخر".

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وأشار حسن إلى أن "أحمد فتحى يتميز بالرجولة والاحترافية، وهو نموذج جيد للاعبين المصريين، فهو يقاتل حتى آخر ثانية مع النادى الأهلي، وأتمنى تكريمه على 13 موسما لعبها فى صفوف الفريق، وفتحى قيمة كبيرة، وأتمنى تقديره بالشكل الذى يليق به".

وعن انتقال أحمد حجازى إلى الدورى السعودى من بوابة اتحاد جدة قال أحمد حسن، "الاحتراف أصبح عرض وطلب، وإذا عرض عليه مبلغ كبير قد ينتقل إلى الدورى السعودي، حجازى سيحصل على فرصة المشاركة فى دورى قوى، وهناك عدة أندية مثل الهلال والنصر والشباب والأهلى تتنافس بقوة، موضحا أن اللاعب يريد تحقيق أقصى استفادة، كما يريد العودة للمشاركة بشكل أساسي، وحجازى يمتلك شخصية قيادية، وهو من اللاعبين المميزين فى مركز المساك"

وتابع حسن، أرى أن أسامة جلال لاعب جيد ولديه مستقبل في دفاع المنتخب المصرى، ولن يستمر فى إنبى كثيرا، لاعب لديه مميزات عديدة، وسيكون من أفضل المدافعين فى مصر لو حافظ على نفسه".

وتطرق أحمد حسن لمباراة الزمالك والرجاء المغربى، مؤكداً أنه لن يتم تأجيل لقاء الزمالك والرجاء المغربى مرة أخرى، بعدما تم تحديد موعده يوم 1 نوفمبر المقبل، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا. وقال الصقر، "لا أعتقد أنه سيتم تأجيل لقاء الزمالك أمام الرجاء المغربى مرة أخرى، لو لم يصل إلى مصر لخوض اللقاء سيتم اعتباره منسحبا".

وأضاف أن "الاتحاد الأفريقى يكيل بمكيالين، حوريا كوناكرى كان لديه 14 لاعبا مصابا بكورونا، ولعب أمام بيراميدز، فى الكونفدرالية". بينما الاتحاد الآسيوى قام بإقصاء نادى الهلال السعودى من دورى أبطال آسيا رغم كل الإصابات فى صفوف الفريق بفيروس كورونا".

وأكمل: "كورونا مستمر، ويجب أن يقوم كل نادٍ بتجهيز نفسه، وموضوع التأجيلات لن يستمر، وإلا ستكون كل البطولات مهددة".

وتابع: "الأهم أن يتأهل الزمالك ويتخطى الرجاء، وكلنا ندعم الناديين، للوصول إلى المباراة النهائية".