شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز قبل نهائى الكونفدرالية: "حبة صبر حبة حماس فاضل ساعات ونرجع بالكأس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد نادى بيراميدز لمواجهة نهضة بركان المغربي فى نهائي الكونفدرالية الأفريقية بالمغرب، وألهب نادى بيراميدز حماس لاعبيه قبل خوض المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخيه ونشر صورة تضم نجوم الفريق، ووجه رسالة للاعبين على الحساب الرسمي بموقع "تويتر" قائلا، "هو ماتش واحد على الكأس، حبة صبر حبة حماس، فاضل ساعات علشان نكمل حلمنا ونرجع بالكأس، شدوا حيلكم يا رجالة، عاوزين نرجع بالبطولة".

ويلتقى فريق بيراميدز أمام نهضة بركان المغربى، فى التاسعة مساء اليوم، بنهائى الكونفيدرالية الأفريقية بالمغرب فى لقاء صعب للفريقين، يبحث فيه الفريق السماوى عن تسطير اسمه بأحرف من نور فى سجلات الاتحاد الأفريقي بالمشاركة الأولى له بالبطولات القارية عندما يحقق اللقب، ورغم امتلاك بيراميدز العديد من اللاعبين المميزين فى كافة المراكز بداية من مركز حراسة المرمى إلى خط الهجوم، إلا أن هناك عدداً من اللاعبين يعتمد عليهم المدير الفنى أنتى تشاتشيتش فى بناء خطته وتحقيق الانتصارات.

وتقرر أن تتحرك بعثة فريق نادي بيراميدز من فندق إقامتها بمدينة الرباط العاصمة المغربية في السابعة و5 دقائق، نحو ملعب مباراة النهائي، ويلتقي بيراميدز مع نهضة بركان المغربي في التاسعة مساء اليوم، على استاد مولاي عبد الله في الرباط بنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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ويسبق تحرك الفريق نحو الملعب محاضرة من الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لإعلان التشكيل والحديث عن بعض النقاط الفنية لتنفيذها خلال المباراة المصيرية.

يذكر أن بيراميدز وصل للنهائي في أول مشاركة قارية طوال تاريخه، بعدما حقق الفوز بنصف النهائي على حوريا كوناكري الغيني بهدفين دون مقابل.

وبدأ بيراميدز مشواره فى البطولة من دور 64 عندما التقى مع ايتوال الكونغولى وتفوق عليه ذهابا ايابا بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف وصعد لدور 32 الأول.