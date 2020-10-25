شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة جلال يكشف حقيقة عرضى الأهلى وبيراميدز ورفض إنبى لناسيونا ماديرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكـد أسامة جلال، مدافع فريق إنبي، أن هناك بعض العروض من أجل التعاقد معه، ومازالت المفاوضات جارية مع إدارة النادى، وقال جلال فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "أتمنى انتهاء المفاوضات بالشكل الذى يرضي إدارة نادي إنبى، لا يزال عقدى سارياً حتى صيف 2022.. وأن نادى إنبي رفض عرضا من ناسيونال ماديرا البرتغالى".

وحول مفاوضات بيراميدز للتعاقد معه، قال أسامة جلال، "أسعار اللاعبين هبطت كثيرًا بعد فترة كورونا، وبالتالى الانتقال لأى نادٍ لابد أن يكون بسعر معقول".

وأضاف جلال، "لا أعرف تطورات تفاصيل مفاوضات الأهلي، لكن هناك أندية أخرى دخلت فى مفاوضات جدية للتعاقد معي".

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وتابع مدافع إنبى، "هناك معسكر قادم للمنتخب الأولمبى وسنخوض مباراة ودية أمام البرازيل، وسنلعب أمام مدارس مختلفة، المباريات الودية مهمة من أجل تحقيق الانسجام بشكل سـريع".