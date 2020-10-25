شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2020 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، "شيفو" خارج حسابات الزمالك حتى نهاية دورى أبطال أفريقيا، والأهلى يؤكد جاهزية على معلول لنهائى دورى أبطال أفريقيا.

"شيفو" خارج حسابات الزمالك حتى نهاية دورى أبطال أفريقيا

خرج محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للزمالك، من حسابات الجهاز الفنى للفريق، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، حتى الانتهاء من منافسات دورى أبطال أفريقيا، حيث يواصل اللاعب برنامجه التأهيلى خلال الوقت الحالى بعد الجراحة التى أجراها لتثبيت عظمة الترقوة منذ إصابته فى الكرة المشتركة مع وليد سليمان، جناح الأهلى، فى قمة الدور الثانى بالدورى الممتاز، ولن يستطيع عبد الشافى اللحاق بنهائى دورى الأبطال حال تخطى الزمالك نظيره الرجاء المغربى، بعدما بات الأهلى أول المتأهلين للنهائى بعد تخطى عقبة الوداد المغربى وذلك انتظارا للمتأهل من الزمالك والرجاء فى النهائى الذى سيقام يوم 6 من شهر نوفمبر المقبل.

الأهلى يؤكد جاهزية على معلول لنهائى دورى أبطال أفريقيا

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، عن الموقف النهائى لعلى معلول ظهير أيسر الفريق، الذى غاب عن مباراة العودة أمام الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بسبب شعوره بإجهاد فى العضلة الخلفية، وقال عبد الحفيظ فى تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم، "موسيمانى رفض الدفع بعلى معلول فى لقاء الوداد لأنه قبل المباراة بيوم شعر بإجهاد فى الخلفية، وعلى نفسه كان يريد أن يلعب وهذا أكثر ما يعجبنى بوجود هذه الروح من اللاعبين، هدفنا واحد وهو نجاح الفريق، وبنسبة 90% سيكون موجودا فى تمرين الغد وعليه سيكون جاهزا لمباراة النهائى الأفريقي يوم 6 نوفمبر ".

الأهلي يدفع بالمجمدين أمام طلائع الجيش بالجولة الأخيرة في الدوري العام

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على الدفع بالعناصر المجمدة خلال مواجهة طلائع الجيش، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري العام والمقرر اقامتها يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة، ويرغب الجهاز الفني للأهلي في منح اللاعبين الأساسيين قسط من الراحة بسبب مشاركتهم في بطولة دوري ابطال افريقيا، فيما سيكون صالح جمعة على رأس المشاركين أمام فريق الطلائع من أجل رؤيته بشكل أفضل للحكم على مستواه وتحديد مصيره مع الفريق خلال الموسم المقبل.

Advertisements

وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات مونديال اليد فى اجتماعه الأسبوعى

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعه الأسبوعى مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد والمزمع إقامتها فى مصر يناير 2021 بحضور حسين لبيب مدير البطولة وممثلى اللجان الفنية باللجنة المنظمة للبطولة، وتناول الاجتماع بحث كافة التفاصيل الخاصة بتنظيم واستضافة فعاليات البطولة.

اتحاد الكرة يقرر عدم مشاركة فريق فى أكثر من بطولة قارية

قرر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عدم مشاركة أى فريق من الدورى بأكثر من بطولة، أسوة بما تم الموسم الجارى بعدم مشاركة أى فريق يشارك فى البطولات الأفريقية فى بطولة أخرى قارية فى نفس التوقيت، حيث شارك الأهلي والزمالك فى دوري أبطال أفريقيا، وشارك بيراميدز والمصرى فى الكونفدرالية، بينما شارك الإسماعيلى بالبطولة العربية.

سموحة يتعاقد مع مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر.. صور

واصل نادى سموحة، برئاسة محمد فرج عامر، تدعيماته بالتعاقد مع محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر لتدعيم دفاعاته فى الموسم المقبل لمدة 3 مواسم، فى إطار رغبة مجلس الإدارة فى بناء فريق قوى قادر على العودة للمنافسة على البطولات والمشاركة فى البطولات الأفريقية من جديد.

إمام عاشور ينافس إسلام جابر على مقعد ساسى أمام الإسماعيلى

دخل إمام عاشور، لاعب وسط الزمالك، فى منافسة مع ميله إسلام جابر، على حجز مقعد التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، فى مواجهة الإسماعيلى، التى ستقام فى الثامنة من مساء غد الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، خاصة أن ساسى سيغيب عن المباراة للإيقاف، وتواجد إسلام جابر فى التشكيل الأساسى للفريق بجوار طارق حامد فى المباراة الماضية أمام الرجاء المغربى، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، التى أقيمت على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، وانتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد، نظرًا لعدم قيد إمام عاشور بالقائمة الإفريقية للفريق، ليقدم إسلام جابر مباراة جيدة لذا قد يواصل حجز مكانا أساسيًا فى تشكيل الزمالك على حساب إمام عاشور الذى كان يتم الاعتماد عليه فى الفترة الأخيرة عندما كان يغيب التونسى فرجانى ساسى.