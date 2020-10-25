شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر يتغنى بهدف حسين الشحات فى الوداد: "فرق بين أبو جنيه وأبو عشرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغنى الإعلامى سيف زاهر بالهدف الذى سجله حسين الشحات، صانع ألعاب النادى الأهلى، فى شباك الوداد المغربى، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا والتى فاز بها الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف ليؤكد جدارته بالتأهل إلى النهائى، وقال سيف زاهر فى تصريحات عبر برنامج "وان تو" على إذاعة أون سبورت، "البعض يقول الوداد فريق ضعيف، ولكن لاشك أن الوداد والرجاء من أقوى فرق المغرب، موسيمانى نجح فى فك شفرات الوداد، وأحبط مخطط ريمونتادا الفريق المغرب، وفرض شخصية الأهلى على اللقاء من الدقيقة الأولى، وحسين الشحات عمل بفلوسه أخيراً وسجل هدفا أكثر من رائع".

وأضاف زاهر، "الكرة مفيهاش تريقة، ولكن بها جدية من المهاجم والمدافع، الشحات قام بما لو يتوقعه أحد، وهذه الجزئية تفرق أبو جنيه من أبو عشرة، حسين الشحات قرأ المدافع بشكل جيد وراوغه ثلاث مرات ووضعها فى الشبكة، نصف الحلم الأول تحقق وصعد الأهلى للدور النهائى، ويتبقى حلم الزمالك وهذا سيكون انتصاراً كبيراً جداً للكرة المصرية، والروح المعنوية فى استقبال الفرق المصرية بالمغرب واستقبال الفرق المغربية فى مصر كان أجمل ما فى المشهد".

وتابع سيف زاهر، "لم نر احتقانات أو دوشة بالتأكيد كنا نتمنى فوز الفرق المصرية، ولكن حسن الضيافة كان أمرا رائعا.. وفى النهاية شخصية البطل دائماً حاضرة، مثل عصام الحضرى كان يتوج بالبطولة مع الأهلى وينساها بعد ساعات ويفكر فى بطولة جديدة وهذه شخصية البطل".