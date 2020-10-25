شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يسعى لتجديد استعارة شكرى نجيب ويؤجل حسم مصير معروف يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن هناك نية للدخول فى مفاوضات مع النادى الإسماعيلى لتجديد استعارة شكرى نجيب مهاجم الفريق، بناءً على رغبة عماد النحاس مدرب المقاولون وقال عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، سنفتح مفاوضات مع الإسماعيلى فى الفترة المقبلة لتجديد استعارة شكرى، بعد إبداء النحاس رغبته فى استمرار اللاعب.

وعن معروف يوسف لاعب الزمالك المعار إلى المقاولون قال عادل، "لم نحدد موقف معروف يوسف حتى الآن ننتظر موقف النحاس من اللاعب".

فى سياق آخر، يتابع الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، مباراة نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث لقاء بيراميدز ونهضة بركان فى الثامنة مساءً بتوقيت العاصمة المغربية الرباط، التاسعة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش طبقا لتأكيدات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، وذلك استعداداً للقاء المرتقب بين ذئاب الجبل وبيراميدز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام.

وأغلق الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب صفحة الخسارة من الاتحاد السكندرى فى ربع نهائى كأس مصر بهدفين مقابل، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد السويس، من أجل الاستعداد للمباراة الأخيرة فى أطول موسم للكرة المصرية، حيث يلتقى فريق المقاولون بنظيره بيراميدز فى الخامسة والنصف مساء السبت المقبل بالجولة 34، وذلك بعدما ضمن ذئاب الجبل المركز الرابع وما يترتب عليه من المشاركة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية مع الموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدًا الكونفيدرالية الأفريقية في إنجاز كبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة بالنادي وللجهاز الفني ولاعبي الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفني .

ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عاما حيث كانت آخر مشاركة عام 2005 في بطولة أفريقيا ابطال الكؤوس.

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وتسبب تعادل مصر المقاصة مع سموحة "منافس المقاولون المباشر" في ضياع نقطتين علي الفريق السكندري في مشوار المنافسة علي المركز الرابع والذي حسمه المقاولون رسميا قبل جولة واحدة من النهاية.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة ويليه سموحة أقرب المنافسين في المركز الخامس برصيد 48 نقطة قبل مباراته الأخيرة مع نادي مصر .

وأعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي إرسال أسماء الأندية الأربعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز للاشتراك في بطولتي الأندية الأفريقية المقبلتين، أسوة بما حدث الموسم الماضي، نظرا لأن بطولة كأس مصر هذا الموسم ستنتهي في وقت يقترب من انطلاق النسخة الجديدة لبطولات أفريقيا، بينما يشارك الثالث والرابع في الكونفيدرالية.