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شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يعقد اجتماعا تحضيريا استعدادا لتوجو.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، اجتماعاً اليوم بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية، لمناقشة كافة الترتيبات والاستعدادات للمرحلة المقبلة، وذلك فى إطار تحضيراتهم لمواجهة منتخب توجو ذهابا وإيابا يومى 14 و17 نوفمبر المقبل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
حضر الاجتماع محمد بركات مدير المنتخب وأعضاء الطاقم الفنى طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.
واستعرض المدير الفنى ومعاونوه كل السيناريوهات المطروحة فى سبيل تدارك تفاوت انتهاء مواعيد ارتباطات الأندية المختلفة لبدء المعسكر التدريبى للمنتخب والذى سيكون على مراحل لحين اكتمال كل العناصر اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.. كما استقر الجهاز الفنى على مواصلة متابعة كل اللاعبين خلال الجولة المتبقية من عمر الدورى وأيضا نهائى دورى أبطال أفريقيا للاطمئنان على سلامة كل العناصر المرشحة للانضمام للمعسكر المقبل.
اجتماع الجهاز الفني للمنتخب
جهاز المنتخب
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