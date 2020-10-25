5 أوراق رابحة فى بيراميدز لتحقيق إنجاز الكونفدرالية الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق بيراميدز أمام نهضة بركان المغربى، فى التاسعة مساء اليوم، بنهائى الكونفيدرالية الأفريقية بالمغرب فى لقاء صعب للفريقين، يبحث فيه الفريق السماوى عن تسطير اسمه بأحرف من نور فى سجلات الاتحاد الأفريقي بالمشاركة الأولى له بالبطولات القارية عندما يحقق اللقب، ورغم امتلاك بيراميدز العديد من اللاعبين المميزين فى كافة المراكز بداية من مركز حراسة المرمى إلى خط الهجوم، إلا أن هناك عدداً من اللاعبين يعتمد عليهم المدير الفنى أنتى تشاتشيتش فى بناء خطته وتحقيق الانتصارات، نرصدهم فى السطور التالية..

على جبر

صمام أمان بيراميدز فى جميع مبارياته نظرا لخبراته الدولية الكبيرة عندما كان لاعبا بالزمالك ومشاركته مع المنتخب الوطنى بكأس الأمم الأفريقية عام 2017 ، بالإضافة لكأس العالم الأخيرة التى أقيمت بروسيا 2018 .

يمتلك على جبر الهدوء الكافى والثبات الانفعالى الذى يؤهله للعب بشكل مستمر مع بيراميدز محليا وأفريقيا، ويثق المدير الفنى للفريق كثيرا فى قدراته ويعد أحد الأوراق المهمة التى يعتمد عليها المدير الفنى للفريق السماوى.

إيريك تراورى

يعد إيريك تراورى من اللاعبين الذين يمتلكون المهارة الخاصة وبناء الهجمات من الخلف للإمام بالإضافة إلى إحرازه للعديد من الأهداف المؤثرة ، لذا فإن المدير الفنى يعتمد عليه كثيرا فى بناء الهجمات بالإضافة لدوره الدفاعى مع زملائه داخل صفوف الفريق.

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محمد فاروق

محمد فاروق أحد هدافى الفريق، سواء محليا أو أفريقيا، ومن العناصر التى تشارك بشكل أساسى مع بيراميدز منذ قدومه من المقاولون العرب الموسم قبل الماضى.

يمثل ثنائيا متفاهما مع عبد الله السعيد فى بناء كافة الهجمات لبيراميدز ، بالإضافة إلى قدرات فاروق الفنية والتى يستطبع من خلالها صناعة بعض الفرص للمهاجمين .

عبد الله السعيد

أفضل لاعب بالدورى المصرى خلال المواسم الثلاثة الأخير، ويعد العقل المفكر لبيراميدز فى مبارياته، ويعتمد عليه المدير الفنى كحلقة وصل بين الوسط والمهاجمين، خاصة أن اللاعب يجيد الربط بين اللاعبين وينجح فى صناعة الفرص بالإضافة إلى إحرازه للعديد من الأهداف المؤثرة للفريق كان اخرها الهدف العالمى الذى احرزه فى مرمى حوريا كوناكرى الغينى فى الدور نصف النهائى للكونفيدرالية عندما فاز الفريق بهدفين نظيفين .

جون انطوى

هداف الفريق ويعتبر أفضل الاوراق الهجومية لبيراميدز لما يمتلكه من خبرات فى الملاعب الأفريقية خاصة وأنه خاض العديد من التجارب مع أندية الأهلى والإسماعيلى وحقق لقب هدف الدورى ، لذا فإن المدير الفنى يعتمد عليه كثيرا فى ترجمة الفرص التى تتاح أمام مرمى المنافسين إلى أهداف .