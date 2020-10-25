شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يُعلن ضم محمود وادى بعد الانتهاء من نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعلن مسئولو بيراميدز عن ضم محمود وادى، مهاجم المصرى، عقب الانتهاء من نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث يستعد فريق بيراميدز فى الوقت الحالى لمواجهة نهضة بركان المغربي فى مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مولاى عبد الله بمدينة الرباط، بدأ بيراميدز مشواره فى البطولة من دور 64 عندما التقى مع ايتوال الكونغولى وتفوق عليه ذهابا إيابًا بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف وصعد لدور 32 الأول.

وتعادل فى القاهرة بهدف مع شباب بلوزداد الجزائرى، ولكنه استطاع الفوز عليه فى الجزائر بهدف لجون أنطوى صعد به للدور الثانى، والتقى يانج أفريكانز التنزانى واستطاع الفوز عليه أيضًا فى المباراتين ذهابًا إيابًا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ليدخل دور المجموعات ويتصدر المجموعة الأول التى كانت تضم معه المصرى البورسعيدى واينوغو رينجرز النيجيرى وفريق نواذيبوالموريتانى بواقع خمسة انتصارات وهزيمة ليضمن صدارة المجموعة، حقق خلالها 5 انتصارات على أف سى نواذيبو والمصري مرتين، مقابل فوز وخسارة أمام إينوجو رينجرز.

وفى دور الثمانية لعب بيراميدز مع زاناكو واستطاع الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة فى لوساكا قبل أن يخسر بهدف فى القاهرة، وليصعد الى الدور قبل النهائى، ونجح خلاله فى الفوز على حوريا كوناكرى الغينى بهدفين دون رد، ليتأهل لمباراة النهائى لمواجهة نهضة بركان.

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وينضم محمود وادى إلى صفوف بيراميدز بشكل رسمى بداية من الموسم الجديد، بعدما قامت إدارة الناديين بتوقيع عقود انتقاله من المصرى إلى صفوف بيراميدز بعد الاتفاق على كافة الأمور المالية الخاصة بالصفقة وينهى المصرى موسمه الحالى بمباراة وادى دجلة، المقرر لها الجمعة القادمة، فى الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن الصفقة بشكل رسمى.