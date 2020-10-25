شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. زينة حازم لاعبة الزمالك: هوايتى القراءة ونفسى أشتغل فى الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "زينة حازم" لاعبة الطائرة فى نادى الزمالك، وتعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

القراءة.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

البيتزا.

من نجمك المفضل؟

أمينة خليل.

من مطربك المفضل؟

تامر حسنى.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

أشتغل فى مجال الاقتصاد

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لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا مش هستخدم العنف، هتجاهل.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

مفيش حد معين.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

مش شرط رياضى.