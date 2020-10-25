شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك والدراويش قبل قمة "أولاد العم" غداً.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الزمالك مباراة فريقهم أمام الإسماعيلى، المقرر إقامتها فى الثامنة مساء غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، الذى سيقام باستاد القاهرة، ويسعى الأبيض خلاله لتحقيق الانتصار لحصد المركز الثانى فى المسابقة المحلية من أجل التأهل بشكل رسمى للمشاركة بصورة رسمية فى النسخة المقبلة بدورى أبطال أفريقيا بعد تتويج الأهلى بشكل رسمى ببطولة الدورى وحصد أولى البطاقات المؤهلة للمُشاركة فى البطولة الأفريقية، وحال تحقيق الأبيض الفوز على الدراويش سيكون ثانى المتأهلين للمشاركة فى منافسات دورى الأبطال بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث، فى الجولة الأخيرة بالدورى، حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من الدورى.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز على الإسماعيلى لضمان حصد المركز الثانى الذى يحتله حاليًا برصيد 68 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 20 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 47 هدفًا واستقبل 26 هدفًا، فيما احتل بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلها، فيما سجل 52 هدفًا واستقبل 31 هدفًا، علما بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة، فى حين احتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى لممتاز، برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 14 لقاء، وسجل 37 هدفًا واستقبل 45 هدفًا.

ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل قمة أولاد العم..

- الزمالك يتفوق تاريخيًا على الدراويش

تقابل الزمالك والإسماعيلى خلال 113 مباراة فى الدورى الممتاز، وكانت أول مباراة جمعتهما عام 1948 وانتهت بفوز الدراويش بهدفين دون رد.

حقق الزمالك الفوز فى مواجهات ولاد العم خلال 49 مباراة، فيما تعادل الفريقان فى 33 مواجهة بواقع 14 تعادل إيجابيًا و19 تعادل سلبيًا، فيما فاز الإسماعيلى فى32 مباراة.

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- تفوق هجومى لأبناء ميت عقبة فى قمة أولاد العم

سجل الزمالك سجل 141 هدفًا فى شباك الدراويش، بينما تمكن أبناء الاسماعيلية من هز شباك ميت عقبة 119 مرة، على مدار تاريخهما ليتفوق الأبيض بفارق 22 هدفًا.

- عبد الحليم على الهداف التاريخى

ويُعد عبد الحليم على، مهاجم الزمالك السابق، هو الهداف التاريخى للأبيض فى مواجهات الفريقين، حيث سجل العندليب 8 أهداف فى شباك الدراويش.

- أكبر فوز فى تاريخ الزمالك والإسماعيلى

حقق الزمالك أكبر فوز على الإسماعيلى موسم 1996، بنتيجة 5/2 فيما كان أكبر فوز حققه الإسماعيلى على الأبيض كان فى موسم 1957 بنتيجة 5/3.

- الزمالك يفوز فى أخر مباراة أمام الدراويش

حقق الزمالك الفوز على الإسماعيلى فى آخر مباراة جمعت بينهما بهدفين مقابل هدف، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشر من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، هذا الموسم، والتى أقيمت بينهما يوم 9 فبراير 2020.