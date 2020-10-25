شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن ضم 22 لاعبًا لقائمة مباراة الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة ريكاردو فيريرا، قائمة فريقه التى سيخوض بها مباراته أمام الزمالك، التى ستقام فى الثامنة مساء غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد القاهرة، والتى يسعى فيها الأبيض لتحقيق الانتصار لحصد المركز الثانى فى المسابقة المحلية من أجل التأهل بشكل رسمى للمشاركة بصورة رسمية فى النسخة المقبلة بدورى أبطال أفريقيا عقب تتويج الأهلى بشكل رسمى ببطولة الدورى وحصده أولى البطاقات المؤهلة للمُشاركة فى البطولة الأفريقية وحال تحقيق الأبيض للفوز على الدراويش سيكون ثانى المتأهلين للمشاركة فى منافسات دورى الأبطال بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث، فى الجولة الأخيرة بالدورى حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من الدورى.

وجاءت قائمة الإسماعيلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد مجدى، محمد فوزى.

خط الدفاع: محمد هاشم، محمود البدرى، محمد عمار، محمد بيومى - محمد نصر.

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خط الوسط: محمود عبد العاطى "دونجا"، عماد حمدى، نادر رمضان، محمد مخلوف، محمد الضرف، محمود عبد الله، عبد الرحمن مجدى، أحمد مدبولى، محمد الشامى، مدحت فقوسة، بيكيتى سيلفا، محمد حمدى زكى، وجيه عبد الحكيم.

خط الهجوم: حازم مرسى، بينسون شيلونجو.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز على الإسماعيلى لضمان حصد المركز الثانى الذى يحتله حاليًا برصيد 68 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 20 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 47 هدفًا واستقبل 26 هدفًا، فيما احتل بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل 52 هدفًا واستقبل 31 هدفًا، علما بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة، فى حين احتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى لممتاز، برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 14 لقاء، وسجل 37 هدفًا واستقبل 45 هدفًا.