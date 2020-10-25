شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى عن احتمالية مواجهة الأهلى فى الكأس: نعتمد على المفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق سليمان، المدرب العام لفريق الاتحاد السكندرى، أن الجهاز الفنى الجديد للفريق بقيادة حسام حسن لا يتوانى عن العمل من أجل استعادة المكانة التى يستحقها زعيم الثغر بين كبار الأندية، وقال سليمان فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "طريقنا صعب فى الكأس وسنواجه الأهلى، ولكن الاتحاد أيضاً فريق كبير ونعتمد على مفاجآت الكأس".

وأضاف سليمان، "نراهنا على فرصة الدفع بلاعبين جدد بعد الميركاتو خلال مباريات كأس مصر، ونسعى فى الفترة الحالية لجمع لاعبين على مستوى النادى لأنه لا يمكن لأى لاعب أن يرتدى قميص فريق مثل الاتحاد أو المصرى مثلا".

واختتم المدرب العام للاتحاد قائلا، "مجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحى يسعى لتوفير جميع احتياجات الفريق والجهاز الفنى من أجل تصحيح المسار فى الموسم الجديد، ونسير بخطى جيدة فى ملف التعاقدات الجديدة".

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وتأهل الاتحاد السكندرى إلى الدور نصف النهائى ببطولة كأس مصر، عقب فوزه على فريق المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الدور ربع النهائى للبطولة.

فى سياق متصل، استقر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إقامة مباراة الأهلى وأبو قير للأسمدة نهاية شهر نوفمبر المقبل فى دور الـ8 لمسابقة كأس مصر للموسم الجارى 2019 / 2020 ،وتحديدا أحد أيام 21 أو 22 نوفمبر عقب انتهاء التوقف الدولى للمنتخبات فى الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر.

وتأهلت أندية الأهلى والزمالك ونادى مصر وأبو قير للأسمدة وطلائع الجيش والاتحاد السكندرى، للادوار النهائية بمسابقة كأس مصر، حيث يواجه الزمالك فريق مصر فى دور الـ8 بينما تأهل طلائع الجيش للدور قبل النهائى بعد تخطى عقبة بيراميدز كما تاهل الاتحاد السكندرى لهذا الدور بعد الفوز على المقاولون العرب.