شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوثق عقد حازم إمام باتحاد الكرة رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد مسؤولو نادى الزمالك فى اتحاد الكرة، خلال الوقت الحالي، لتوثيق عقد قائد الفريق حازم إمام والذى ينتهي بنهاية الموسم الجارى، وبالتالي يحق للاعب المشاركة فى نهائي البطولة الأفريقية حال تأهل الزمالك على حساب فريق الرجاء المغربي فى اللقاء المقرر له الأول من نوفمبر بهد انتهاء مباراة الذهاب بالمغرب بفوز الزمالك بهدف.

وكان حازم إمام قد وقع على العقد الجديد خلال الساعات الماضية بعد اتفاقه مع إدارة ناديه على كافة تفاصيل العقد الجديد فيما يرضى طموح اللاعب الذى يعتبر أحد أبناء قطاع الناشئين بالزمالك.

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فى سياق مغاير، يدرس البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك استبعاد 4 لاعبين من التشكيل الأساسى لمباراة الإسماعيلى المقرر لها بعد غد ضمن الجولة الأخيرة من الدورى، حيث يرغب باتشيكو في منح لاعبى القوام الأساسي راحة قبل مباراة الرجاء المغربى المقرر لها 1 نوفمبر المقبل في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وتأكد غياب محمود علاء مدافع الفريق عن مباراة الإسماعيلي لعدم اكتمال شفاءه ورفض البرتغالى المجازفة بالدفع به قبل مواجهة الرجاء ، ونفس الامر بالنسبة لحازم امام الذي يواصل البرنامج التأهيلى الذي يخضع له، بالإضافة للثنائي أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي الذي يرغب باتشيكو في منحهما راحة قبل مباراة العودة، ومن المنتظر أن يمنح باتشيكو الفرصة لمحمود عبد الرازق شيكابالا في مباراة الإسماعيلي عقب الانتهاء من برنامج التأهيل الذي كان يخضع له الفترة الماضية.