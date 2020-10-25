جولة حرة للاعبى بيراميدز فى الرباط قبل نهائى الكونفدرالية.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو فريق نادى بيراميدز جولة حرة فى شوارع مدينة الرباط العاصمة المغربية والمحيطة بمقر فندق إقامة البعثة التى تستعد لخوض النهائي الأفريقي، ووضع المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش جولة مشى للاعبين بشوارع الرباط لمدة نصف ساعة، تحضيرا للنهائي قبل العودة لمقر فندق الإقامة وتناول وجبة الغداء والخلود للراحة حتى موعد المحاضرة الأخيرة لإعلان تشكيل المباراة والتحرك بعدها لملعب المباراة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نهضة بركان المغربي فى مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مولاى عبد الله بمدينة الرباط.

بدأ بيراميدز مشواره فى البطولة من دور 64 عندما التقى مع ايتوال الكونغولى وتفوق عليه ذهابا ايابا بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف وصعد لدور 32 الأول.

وتعادل فى القاهرة بهدف مع شباب بلوزداد الجزائرى، ولكنه استطاع الفوز عليه فى الجزائر بهدف لجون أنطوى صعد به للدور الثانى، والتقى يانج أفريكانز التنزانى واستطاع الفوز عليه أيضًا فى المباراتين ذهابًا إيابًا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ليدخل دور المجموعات ويتصدر المجموعة الأول التى كانت تضم معه المصرى البورسعيدى واينوغو رينجرز النيجيرى وفريق نواذيبوالموريتانى بواقع خمسة انتصارات وهزيمة ليضمن صدارة المجموعة، حقق خلالها 5 انتصارات على أف سى نواذيبو والمصري مرتين، مقابل فوز وخسارة أمام إينوجو رينجرز.

وفى دور الثمانية لعب بيراميدز مع زاناكو واستطاع الفوز بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة فى لوساكا قبل ان يخسر بهدف فى القاهرة، وليصعد الى الدور قبل النهائى، ونجح خلاله فى الفوز على حوريا كوناكرى الغينى بهدفين دون رد، ليتأهل لمباراة النهائى لمواجهة نهضة بركان.