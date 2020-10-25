شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: حضور الجماهير نهائى أفريقيا من اختصاص الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الحضور الجماهيرى من عدمه فى نهائى دورى أبطال أفريقيا ليس من اختصاص وزارة الرياضة بل هو قرار للاتحاد الأفريقي، لأنه صاحب السلطة فى هذه البطولة ويشرف على تنظيمها من البداية، خاصة فى ظل الظروف التى يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أشرف صبحى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مصر جاهزة لاستضافة النهائى أيا كان طرفاه، لكن الحضور الجماهيرى قرار يختص به الكاف لأنه صاحب القرار النهائي، كما أن هناك تواصلا بالفعل مع الاتحاد الأفريقى بشأن الجماهير حال كان نهائى مصرى خالص بمواجهة الأهلى والزمالك فى النهائى.

وتمنى أشرف صبحى الفوز والتأهل للزمالك ليكون النهائى مصريا خالصا لأول مرة فى تاريخ البطولة، ليؤكد ريادة مصر للرياضة الأفريقية لما لها من تاريخ كبير على الساحة الأفريقية فى الرياضة، متنياً في الوقت ذاته التوفيق لبيراميدز فى مباراة اليوم بنهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان مساء اليوم .

ونجح الأهلى فى التأهل إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد التغلب على الوداد المغربى بمباراتى الذهاب والعودة، بينما يتبقى للزمالك مباراته أمام الرجاء المغربى المحدد لها الأول من نوفمبر، وبالتالى يكون النهائى الأفريقى بين الأهلى والفائز من الزمالك والرجاء.