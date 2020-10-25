5 سيناريوهات تمنح الزمالك بطاقة التأهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم الجديد

وصل الصراع بين الزمالك وبيراميدز على مركز الوصيف في بطولة الدوري المصري الممتاز إلى زروته، حيث تترقب الجماهير مواجهتي الفريقين في الجولة الـ 34 والأخيرة من البطولة والتي ستكون مصيرية لكلا الفريقين .

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي غدًا الاثنين في إطار منافسات الجولة 34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز، بينما يستعد بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل في نفس الجولة .

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة بعد خصم 3 نقاط من رصيده بسبب عدم خوض مباراة الأهلي، بفارق نقطة وحيدة عن فريق بيراميدز الذي يحتل المركز الثالث برصيد 64

نقطة .

ونرصد لكم في السطور التالية سيناريوهات تأهل الزمالك لدوري الأبطال .

أولا: "فوز الزمالك بصرف النظر عن نتيجة بيراميدز" ..

سيكون فوز الزمالك على الإسماعيلي غدًا بمثابة تأهل رسمي إلى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبلة، بصرف النظر عن نتيجة بيراميدز أمام المقاولون العرب .

ثانيًا: "تعادل الزمالك مع تعادل بيراميدز" ..

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في حال سقط الزمالك في فخ التعادل مع فريق الإسماعيلي بمباراة الجولة الأخيرة غدًا، وسقط بيراميدز في التعادل أيضًا مع المقاولون العرب، فإن هذا يمنح الفريق الأبيض بطاقة التأهل بشكل

رسمي .

ثالثًا: "تعادل الزمالك مع هزيمة بيراميدز" ..

وفي حال تعادل الزمالك مع الإسماعيلي، وهزيمة بيراميدز أمام المقاولون فإن رصيد الفريق الأبيض يصبح 66 ، ويتوقف رصيد بيراميدز عند 64 نقطة ويتأهل الأول إلى دوري الأبطال .

رابعًا: "هزيمة الزمالك مع تعادل بيراميدز" ..

وفي حال تعرض الزمالك للهزيمة على يد الإسماعيلي في مباراة الغد، سيكون الأمل للفريق الأبيض من أجل التأهل لدوري الأبطال نسخة 2020 – 2021 هو تعادل بيراميدز أمام المقاولون العرب، حيث سيتساوى الفريقان في النقاط برصيد 65 نقطة لكل منهما وسيتأهل الفريق الأبيض بنظام المواجهات المباشرة.

خامسًا: "هزيمة الزمالك مع هزيمة بيراميدز" ..

وأخيرًا في حال هزيمة الزمالك أمام الإسماعيلي وهزيمة بيراميدز أمام المقاولون سيتوقف رصيد الفريق الأبيض عند 65 نقطة، والفريق الأصفر عند 64 نقطة ويتأهل الزمالك لدوري الأبطال .