الإعلان عن قوائم منتخبي الناشئين والناشئات استعدادًا لبطولة أفريقيا تحت 18 سنة

أعلنت الأجهزة الفنية لمنتخبي مصر للناشئين والناشئات تحت 18 سنة عن قوائم المنتخبات المقرر لها خوض معسكر مغلق خلال الفترة الحالية من أجل الاستعداد لبطولة إفريقيا.

وتستضيف القاهرة في الأول من ديسمر وتحديدًا من يوم 1 ليوم 10 ديسمبر المقبل فاعليات بطولة إفريقيا للناشئين والناشئات.

وأعلن محمد الكرداني المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 18 سنة عن القائمة والتي جاءت كالتالي:

الزمالك: مهاب ياسر

الأهلي: مؤمن طارق - محمد حازم - محمود وليد - مالك ياسر - عبد الله ناصر - على انور

الجزيرة: حسين ياسر - بلال عبد المطلب - عمر شكري - عمر خيري - اسماعيل عبد الهادي - على ياسر

سبورتنج: سليم تامر - عمر بهاء - احمد ريحان

الاتحاد: عمر جابر

سموحة: شهاب محمد

طلائع الجيش: محمد أشرف

Advertisements

فيما أعلن شريف عزمي المدير الفني لمنتخب الناشئات تحت 18 سنة عن قائمة المنتخب والتي جاءت كالآتي:

الأهلي: هالة علي - هاجر علي - ايه الفقي

الجزيرة: فريدة تامر - ملك حاتم

الزمالك: يارا أسامة – فاطمة هاني

هليوبليس: ساندي خالد

الصيد: سلمى بهجت - لجين سامي - جودي شريف - فريدة مسعد - منة شريف - رقية محمود

الشمس: حبيبة محمد

سموحة: يمنى حسن - رنا محمد - ملك سامي

البنك الأهلي: البنك الأهلي: زينة حسام