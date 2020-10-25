أحمد حسن يطالب إدارة الأهلي بتكريم اللاعبين الراحلين

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الراحلين عن الأهلي يستحقون التكريم من جانب إدارة النادي، وهذه هي أخلاقيات القلعة الحمراء.
وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديومصر: "شريف إكرامي وأحمد فتحي اتخذوا قرار بالرحيل، بينما حسام عاشور النادي الأهلي قام بالاستغناء عنه وهذه هي لغة الاحتراف".
وأضاف: "حتى لو أخطأ عاشور في بعض التصريحات، لكن الجميع يخطئ لا يجب تعليق المشانق، المفترض أن يتم تكريم الجميع وهذه هي أخلاقيات النادي الأهلي".
وواصل:" لو الأهلي قام بتكريم هؤلاء اللاعبين فهذه هي طباع النادي، ولن يكون غريبا تكريم من ساهم في التتويج بالدروي المصري".
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