وزير الرياضة يؤازر بيراميدز قبيل نهائي الكونفيدرالية

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عدة اتصالات هاتفية مع بعثة نادى بيراميدز الموجودة بالمغرب حاليا وذلك للقاء نهضة بركان فى نهائى بطولة كأس الكونفدرالية. وحرص وزير الشباب والرياضة خلال اتصاله مع الكابتن ممدوح عيد المدير التنفيذى للنادى على حث اللاعبين والجهاز الفنى والإدارة لبذل أقصى جهد ممكن خلال المباراة النهائية للفوز والحصول على اللقب للمرة الأولى فى تاريخ النادى وإسعاد جماهير الكرة المصرية بتلك الانجازات غير المسبوقة لكرة القدم المصرية. ممكن خلال المباراة النهائية للفوز والحصول على اللقب للمرة الأولى فى تاريخ النادى وإسعاد جماهير الكرة المصرية بتلك الانجازات غير المسبوقة لكرة القدم المصرية. كما تواصل وزير الشباب والرياضة مع السفير أشرف إبراهيم السفير المصرى بالمغرب وذلك للاطمئنان على البعثة ومتابعة احتياجاتها قبيل المباراة المرتقبة. البعثة ومتابعة احتياجاتها قبيل المباراة المرتقبة. وأكد الدكتور أشرف صبحى أنه يتابع عن كثب الفرسان الثلاثة الأهلى والزمالك وبيراميدز مشيرا إلى التطور الذى تشهده كرة القدم المصرية وريادتها على مستوى القارة الأفريقية. معربا على تمنياته بحصول بيراميدز على لقب بطولة كأس الكونفدرالية وحصول أحد قطبي الكرة المصرية الأهلى أو الزمالك على لقب بطولة أبطال أفريقيا والتى يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراتها النهائية.

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