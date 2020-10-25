الرائد السعودي يستعير عبد الفتاح آدم مهاجم النصر

تعاقدت إدارة نادى نادى الرائد السعودي برئاسة فهد بن مطوع مع عبدالفتاح آدم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.
وأعلن نادى الرائد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "أنهت إدارة نادي الرائد إجراءات التوقيع مع المهاجم "عبدالفتاح آدم" بالإعارة لمدة عامقادماً من نادي النصر.
كانت إدارة نادى الرائد تعاقدت مساء أمس مع الصربي نيمانيا نيكوليتش مهاجم فريق بارتيزان.
كان فريق الرائد تعادل مع نظيره فريق الشباب بنتيجة ٢-٢ في المباراة التى جمعت بين الفريقينعلي استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.
يحتل نادى الرائد المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٤ نقاط.
يستعد نادي الرائد لمواجهة نظيره فريق الباطن يوم الخميس ٢٩ أكتوبر وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.
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