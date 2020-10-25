تشكيل إيفرتون أمام ساوثهامتون بالدوري الإنجليزي

أعلن المدير الفني كارلو أنشيلوتي عن تشكيل إيفرتون أمام ساوثهامبتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين بعد قليل على ملعب سينت ماري ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة ملعب سينت ماري ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم . وجاء تشكيل إيفرتون للمباراة كالأتي : الحارس: بيكفورد Advertisements الدفاع: دين - كين - مينا - جودفري الوسط: آلان - ديوكوري – سيجوردسون - رودريجيز الهجوم: ليوين - إيوبي

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