وزير الشباب والرياضة يكرم إيمان عرب والزهراء حلمي الحائزتان على جوائز عالمية

كرم الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، إيمان إسماعيل محمد عرب لفوزها في المسابقة العالمية للتصوير الفوتوغرافي Worldwide Photowalk 2020، بصورة "بائع السمك المشوي في كوم الدكة"، والتي تم اختيار صورتها من بين آلاف الصور من المشاركين من جميع أنحاء العالم.
كما كرم وزير الشباب والرياضة الطالبة الزهراء لايقحلمي قنديل، لحصولها على المركز الأول عالمياً في مسابقة الصوت الماسي في تلاوة القرآن الكريم، وهي أيضا من الحاصلين على المركز الأول في مسابقة الصوت الذهبي (شارك من البيت) للقرآن الكريم وتجويده والتي نظمتها الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة.
وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تقديره لإيمان عرب والزهراء حلمي لحصولهن على تلك الجوائز، مؤكداً أن تلك النماذج تفتخر بها مصر وحافزا لكثير من الشباب للإبداع، مبينا أن حصولهن على تلك الجوائز العالمية تعد صورة مشرفة للوطن أمام العالم.
ووجه الدكتور أشرف صبحي بضرورة إشراك إيمان عرب والزهراء حلمي في الأنشطة التي تنظمها الوزارة للنشء والشباب، مشددا على ضرورة استثمار طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية.
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