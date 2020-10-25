الامارات | ارتفاع حصيلة الإصابة بكورونا في الرجاء المغربي إلى 16 لاعباً

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الإصابة بكورونا في الرجاء المغربي إلى 16 لاعباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المتحدث الرسمي لنادى الرجاء المغربي، سعيد وهبي، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا بين صفوف فريقه ليرتفع عدد حالات المصابين إلى 16 لاعباً.

وقال وهبي خلال تصريحاته لقناة أون سبورت المصرية: "حتى الآن لم يُكتمل شفاء أي حالة من المصابين، اذ من المقرر أن يخضع اللاعبون والطاقم الفني والإداري لمسحة اليوم وأخرى الثلاثاء المقبل للتأكد من تعافيهم قبل السفر إلى القاهرة".

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في وقت سابق تأجيل لقاء الرجاء أمام الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لتقام في الأول نوفمبر المقبل.

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وأشار: "أتوقع أن يكون الفريق بحاجة لأسبوع إضافي ليكون جاهزاً لخوض مباراة الإياب ضد الزمالك، وعدم صدور قرار التأجيل كان سيؤدي إلى انسحاب الرجاء من تلك المواجهة".

وأكمل المتحدث الرسمي لنادى الرجاء المغربي، " موقفنا من المطالبة بتأجيل لقاء الزمالك كان سليماً، اذ نمتلك مستندات من المؤسسات الرسمية المغربية بصحة بأن الإصابات التي ضربت الفريق تحول دون سفرهم خارج الدولة".

وختم: "كنا نريد مواجهة الزمالك يوم 24 أكتوبر كما كان محدداً من قبل، بدليل حجز الطائرة الخاصة التي كانت ستقل الفريق إلى القاهرة، وفندق الإقامة في مصر في الموعد الذي كان محدداً للمباراة من قبل".

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