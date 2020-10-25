شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر: أحمد فتحي يستحق التكريم.. وهذه هي تقاليد النادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، إن أحمد فتحي لاعب الأهلي والمنتقل لبيراميدز، قدم مستوى جيد مع الفريق الأحمر، ويستحق التقدير والتكريم من جانب النادي الأهلي.

وأضاف «حسن»، في تصريحات عبر برنامجه «ملعب الصقر» على راديو مصر: «حزين لرحيل فتحي وعدم لحاقه بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا».

وتابع: «فتحي يستحق التكريم، وهذه هي تقاليد النادي الأهلي، العلاقات الطيبة مع الجميع.. أحمد فتحي تعامل برجولة وشرف ولم يقصر مع النادي الأهلي، والتزم حتى اللحظة الأخيرة».

وأكد: «أحمد فتحي يتميز بالرجولة والاحترافية، وهو نموذج جيد للاعبين المصريين، فهو يقاتل حتى آخر ثانية مع النادي الأهلي، وأتمنى تكريمه على 13 موسم لعبهم في صفوف الفريق.. فتحي قيمة كبيرة، وأتمنى تقديره بالشكل الذي يليق به».