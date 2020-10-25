شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يوافق على تجديد إعارة نجيب للمقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق مسئولو النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على تجديد إعارة شكري نجيب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى النادي الإسماعيلي، لمدة موسم آخر، وتنتهي إعارة شكري نجيب مع نادي المقاولون العرب، بنهاية الموسم الجاري، وطلب مسئولو ذئاب الجبل، تجديد إعارة اللاعب لمدة موسم آخر.

ووافق مسؤولو النادي الاسماعيلي على تجديد إعارة شكري نجيب، لنادي المقاولون، لمدة موسم آخر، في ظل رغبة اللاعب في الاستمرار مع ذئاب الجبل، لمدة موسم أخر، وظهر شكري نجيب بمستوى مميز مع المقاولون هذا الموسم، حيث لعب 26 مباراة، أحرز خلالها 4 أهداف وصنع مثلها.