شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلي يطلب الموافقة على رحيله نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
طالب حارس الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على لطفي الموافقة على أحد عروض الإعارة المقدمة له من عدد من أندية الدوري الممتاز مع نهاية الموسم الحالي.
ويبحث الحارس الثاني للفريق عن فرصة للمشاركة الموسم المقبل مع أحد أندية الدوري الممتاز، في ظل تألق الحارس الأساسي للفريق محمد الشناوي وصعوبة الحصول على فرصة دائمة مع الفريق.
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