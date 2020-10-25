شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن عروض بيع أو إعارة لـ«بادجي وأجايي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي البحث عن عقد إعارة أو بيع نهائي لثنائي الفريق الأفريقي أليو بادجي وجونيور أجايي، وذلك بناءًا على توصية من موسيماني المدير الفني للفريقز

وتجتمع لجنة التخطيط بالأهلي اليوم، مع محمود الخطيب رئيس النادي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة لبحث احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، ومناقشة ملف الكرة بالكامل والصفقات الجديدة.

وأجتمع المدير الفني للفريق الجنوب أفريقي موسيماني، مع المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي التشيكي ميشال بروكيتش، لترشيح بعض الأسماء من القطاع للفريق الأول، حيث تعتمد سياسة موسيماني على قطاع الناشئين من أبناء النادي، حيث يفضل النزول بأعمار لاعبي الفريق الأول.