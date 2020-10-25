شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبلغ أحمد فتحي بالإنتظام مع الفريق 1 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ فريق بيراميدز لاعبه الجديد أحمد فتحي بالإنتظام مع الفريق عقب نهاية عقده مع الأهلي والمقرر نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وينتهى عقد أحمد فتحي مع النادي الأهلي هذا الموسم يوم 31 أكتوبر، بعد مباراة طلائع الجيش في الأسبوع الأخير من الدوري الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن يتم تسليم درع الدوري للنادي الاهلي عقب مباراة طلائع الجيش على أرض الملعب.

وتتجه النية داخل النادي الاهلي لدعوة أحمد فتحي لحضور المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي لن يشارك فيها نظرًا لانتهاء عقده.