شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأولمبياد الخاص يهنئون سفيرهم العالمي بيليه بعيد ميلاده الـ80 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص لاعبو الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المشاركة في احتفال العالم بعيد ميلاد الجوهرة السمراء بيليه الثمانون، بإرسال برقيات تهنئة له بهذه المناسبة، على اعتبار أنه من أوائل السفراء العالميين للأولمبياد الخاص الدولي.

وتلقى مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة سيلًا من الإيميلات من مختلف برامج المنطقة سواء إداريين ولاعبين، ونقلوا إلى المهندس أيمن عبدالوهاب، الرئيس الإقليمي رغبتهم في إيصالها لبيليه، لمشاركته الاحتفال بعيد ميلاده الثمانين، حيث قامت الرئاسة الإقليمية بإرسال برقية تهنئة لبلية باسم لاعبي الأولمبياد الخاص بالمنطقة.