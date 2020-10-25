شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتوجه لملعب نهائي الكونفيدرالية في السابعة مساءً والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتحرك بعثة فريق نادي بيراميدز من فندق إقامتها بمدينة الرباط العاصمة المغربية في السابعة و٥ دقائق، نحو ملعب مباراة نهائي الكونفيدرالية.
ويلتقي بيراميدز مع نهضة بركان المغربي في التاسعة من مساء اليوم، على استاد مولاي عبدالله في الرباط بنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويسبق تحرك الفريق نحو الملعب محاضرة من الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني، لإعلان التشكيل، والحديث عن بعض النقاط الفنية لتنفيذها خلال المباراة المصيرية.
يذكر أن بيراميدز وصل للنهائي في أول مشاركة قارية طوال تاريخه، بعدما حقق الفوز بنصف النهائي على حوريا كوناكري الغيني بهدفين دون مقابل.
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