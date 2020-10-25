«الجبلاية» تستقر على إقامه مباراة الأهلي وأبوقير فى الكأس نهاية نوفمبر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمر الجنايني، على إقامة مباراة الأهلي وأبوقير للأسمدة نهاية شهر نوفمبر المقبل في دور الـ8 لمسابقة كأس مصر للموسم الجاري ،وتحديدا أحد أيام 21 أو 22 نوفمبر عقب انتهاء التوقف الدولي للمنتخبات في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر.
وتأهلت أندية الأهلى والزمالك ونادى مصر وأبوقير للأسمدة وطلائع الجيش والاتحاد السكندرى، للادوار النهائية بمسابقة كأس مصر، حيث يواجه الزمالك فريق مصر في دور الـ8 بينما تأهل طلائع الجيش للدور قبل النهائي بعد تخطي عقبة بيراميدز كما تاهل الاتحاد السكندري لهذا الدور بعد الفوز على المقاولون العرب.
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