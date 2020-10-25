شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعاقد مع «البدري» 3 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مجلس ادارة نادي سموحة في التعاقد مع محمود البدري مدافع الانتاج الحربي في صفقة انتقال حر للفريق السكندري، ليواصل مسؤولو النادى تدعيم الفريق استعدادًا للموسم الجديد، وتم التعاقد مع البدري لمدة 3 مواسم، في إطار رغبة مجلس الإدارة في بناء فريق قوى قادر على العودة للمنافسة على البطولات والمشاركة في البطولات الإفريقية من جديد.

ويعد محمود البدري من أفضل المدافعين بالدوري، وكان قريبًا من الانتقال لأحد أندية القمة سواء الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز قبل أن يقوم سموحة بخطفه والتعاقد معه، وقام اللاعب بالتوقيع في مكتب فرج عامر بالإسكندرية، بناء على رغبة من أحمد سامي المدير الفني للفريق.