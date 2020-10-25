شكرا لقرائتكم حسام غالي يقرر خوض انتخابات الأهلي القادمة بعد استقالته من الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر حسام غالي قائد النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني السابق على خوض انتخابات النادي الأهلي المقبلة، بعد تقدمه باستقالة من منصبه كمديراً للكرة في نادي الجونة، وتلقى حسام غالي دعماً من عدد كبير من رموز النادي الأهلي في ظل امتلاكه شعبية كبيرة تؤهله لخوض الانتخابات والحصول على دعم أعضاء الجمعية العمومية.

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كما تلقى حسام غالي عرضاً من إدارة النادي الحالية لخلافة سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بعد انتهاء الموسم الحالي وبالتحديد عقب انتهاء نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا ، إلا أن حسام غالي طلب الحصول على مهلة للتفكير في الأمر، خاصة وأن تقلده منصب داخل النادي أمر قد يمنعه من خوض الانتخابات وفقاً للائحة، وهو الامر الذي يرفضه غالي والذي يضع مسألة خوض انتخابات النادي أولوية بالنسبة له في الوقت الحالي.

وكتب حسام غالى على إنستجرام، "أحب أشكر خالد بشارة ونادر شوقى على منحي الفرصة أن أعمل مدير كرة بنادى الجونة لمدة سنة ونصف، تجربة استفدت منها واتعلمت كتير اجتهدنا وحاولنا بكل إخلاص نحقق حلم خالد بشارة أن يكون نادي الجونة في مكانة مميزة. إن شاء الله مباراة حرس الحدود هتكون آخر مباراة لي مع الفريق. أتمني التوفيق والنجاح الفترة القادمة لكل العاملين في منظومة نادي الجونة" .