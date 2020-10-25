شكرا لقرائتكم حسام غالي يستقيل من منصب مدير الكرة في الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم حسام غالي قائد الأهلي ومنتخبنا الوطني السابق باستقالة من منصبه كمدير للكرة بنادي الجونة، وذلك بعد انتهاء الموسم الجاري، ووجه حسام غالي الشكر لإدارة الجونة على منحه الثقة طوال الفترة الماضية مؤكداً أنه سيعلن وجهته المقبلة قريباً.

وكتب حسام غالى على انستجرام " أحب أشكر خالد بشارة ونادر شوقي علي منحي الفرصة أن أعمل كمدير كرة بنادي الجونة لمدة سنة ونصف، تجربة إستفدت منها وإتعلمت كتير إجتهدنا وحاولنا بكل إخلاص نحقق حلم خالد بشارة أن يكون نادي الجونة في مكانة مميزة. إن شاء الله مباراة حرس الحدود هتكون آخر مباراة لي مع الفريق. أتمني التوفيق والنجاح الفترة القادمة لكل العاملين في منظومة نادي الجونة" .

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واحتفل النجم حسام غالى لاعب النادى الأهلي السابق بعيد ميلاده الـ 39 ونشر عدة صور برفقة زوجته بأحد المطاعم عبر حسابه بموقع انستجرام، وكتب حسام غالى، عبر حسابه بموقع انستجرام:" احتفال بعيد ميلادي التاسع والثلاثين في المنطقة المفضلة الخاصة بي.