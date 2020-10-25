شكرا لقرائتكم جولة حرة للاعبى بيراميدز بالرباط قبل موقعة نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض لاعبو فريق نادي بيراميدز، جولة مشي حرة في شوارع مدينة الرباط العاصمة المغربية والمحيطة بمقر فندق إقامة البعثة التي تستعد لخوض النهائي الأفريقي، ووضع المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش جولة مشي للاعبين بشوارع الرباط لمدة نصف ساعة، تحضيرا للنهائي، قبل العودة لمقر فندق الإقامة وتناول وجبة الغداء والخلود لبعض الراحة حتى موعد المحاضرة الأخيرة لإعلان تشكيل المباراة والتحرك بعدها لملعب المباراة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره نادي نهضة بركان المغربي في مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، عند دقات التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

Advertisements

بدأ بيراميدز مشواره فى البطولة من دور 64 عندما التقى مع ايتوال الكونغولى وتفوق عليه ذهابا ايابا بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف وصعد لدور 32 الأول.

وتعادل فى القاهرة بهدف مع شباب بلوزداد الجزائرى، ولكنه استطاع الفوز عليه فى الجزائر بهدف لجون أنطوى صعد به للدور الثانى، والتقى يانج أفريكانز التنزانى واستطاع الفوز عليه أيضًا فى المباراتين ذهابًا إيابًا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ليدخل دور المجموعات ويتصدر المجموعة الأول التى كانت تضم معه المصرى البورسعيدى واينوغو رينجرز النيجيرى وفريق نواذيبوالموريتانى بواقع خمسة انتصارات وهزيمة ليضمن صدارة المجموعة، حقق خلالها 5 انتصارات على أف سى نواذيبو والمصري مرتين، مقابل فوز وخسارة أمام إينوجو رينجرز.

وفى دور الثمانية لعب بيراميدز مع زاناكو واستطاع الفوز بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة فى لوساكا قبل ان يخسر بهدف فى القاهرة، وليصعد الى الدور قبل النهائى، ونجح خلاله فى الفوز على حوريا كوناكرى الغينى بهدفين دون رد، ليتأهل لمباراة النهائى لمواجهة نهضة بركان.