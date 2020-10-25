شكرا لقرائتكم أنطوي وإيريك يقودان هجوم بيراميدز أمام نهضة بركان..والسعيد يرفض تغيير الخطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة الكرواتي انتي تشاتشيتش على تشكيل فريقه الذي يواجه نهضة بركان المغربي مساء اليوم الأحد في نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية.

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وعلم الخليج 365 أن تشكيل بيراميدز الأساسي وفقا للمحاضرات الأخيرة سيكون المهدي سليمان في حراسة المرمي وامامه رباعي الدفاع احمد ايمن منصور، علي جبر، أحمد توفيق ومحمد حمدي، وفي الوسط عمر جابر، نبيل عماد دونجا، محمد فاروق وعبد الله السعيد علي أن يقود الهجوم الثنائي ايريك تراوري وجون انطوي.

وناقش تشاتشيتش مع جهازه المعاون وعبد الله السعيد قائد الفريق امكانية اللعب بـ3 مدافعين في الخط الخلفي والدفع بعبد الله بكري علي حساب أحد مهاجمي الفريق ،خاصة وان بطل المغرب يلعب برأسي حربة الا ان المقترح لم يلقي قبولا خاصة لدي عبد الله السعيد والذي اكد ان تغيير الخطة سيؤثر علي الفريق بالسلب وهو امر ليس له اي داع خاصة وان الفريق يقدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة.