شكرا لقرائتكم جدول مباريات منافسات ربع نهائي دورى سيدات السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة جدول مباريات منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دورى المرتبط للسيدات ، والتي لم يتحدد موعدها حتى الان ، وقد صعد 8 فرق وهى الاهلى والزمالك و سموحة وهليوبوليس وسبورتنج و الجزيرة والصيد والشمس .

ووفقا للجدول الذى أعلنته اللجنة فمن المقرر أن يلتقى سلة الأهلى مع الجزيرة ، و الصيد مع الشمس ، و الزمالك مع سموحة ، و سبورتنج يلتقى مع هليوبوليس .

وبالانتقال الى مباريات تحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر فمن المقرر أن يلتقى مدينة نصر مع البنك الاهلى ، و الزهور مع الأولمبى ، و مصر للتأمين مع الترام ، و الغابة يلتقى مع جزيرة الورد .

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ويستعد منتخب الفراعنة لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة أفريقيا والتي تقام في الإسكندرية من 27 لـ 29 نوفمبر والتي يتواجد فيها المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع المغرب وأوغندا ومنتخب لم يتم تحديده حتى الآن.

وأعلن أحمد مرعى المدير الفني للمنتخب قائمة اللاعبين ، في المعسكر المقرر عقده بعد غد الثلاثاء ، و التي تضم كل من "أحمد عادل ، يوسف شوشه ، هيثم كمال ، حاتم بحيري ، إيهاب أمين ، عمرو الجندي ، محمد أبو النصر ، عمر طارق ، وليد عبد الجواد ، رميح سامح ، أحمد حاتم ، عمر هشام ، أنس أسامه ، مصطفى المكاوي ، باسم سعيد ، يوسف شحاته ، محمد عطيه "جازو" ، عمر عزب".