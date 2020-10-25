شكرا لقرائتكم خبر عن "شيفو" خارج حسابات الزمالك حتى نهاية دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للزمالك، من حسابات الجهاز الفنى للفريق، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، حتى الانتهاء من منافسات دورى أبطال أفريقيا، حيث يواصل اللاعب برنامجه التأهيلى خلال الوقت الحالى بعد الجراحة التى أجراها لتثبيت عظمة الترقوة منذ إصابته فى الكرة المشتركة مع وليد سليمان، جناح الأهلى، فى قمة الدور الثانى بالدورى الممتاز، ولن يستطيع عبد الشافى اللحاق بنهائى دورى الأبطال حال تخطى الزمالك نظيره الرجاء المغربى، بعدما بات الأهلى أول المتأهلين للنهائى بعد تخطى عقبة الوداد المغربى وذلك انتظارا للمتأهل من الزمالك والرجاء فى النهائى الذى سيقام يوم 6 من شهر نوفمبر المقبل.

ويواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربى يوم 1 من نوفمبر المقبل، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما تم تأجيله حيث كان مقررًا له السبت الماضى، وذلك لتفشى حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل صفوف الفريق المغربى، ونجح الأبيض فى تحقيق نتيجة إيجابية على الرجاء بالفوز عليه بهدف دون رد، فى ذهاب نصف النهائى الإفريقى، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكرًا مغلقًا عقب المران الختامى للفريق استعداد لمواجهة الإسماعيلى، التى ستقام فى الثامنة مساء غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، ويسعى فيها الأبيض لتحقيق الانتصار لحصد المركز الثانى فى المسابقة المحلية من أجل التأهل بشكل رسمى للمشاركة بصورة رسمية فى النسخة المقبلة بدورى أبطال أفريقيا عقب تتويج الأهلى بشكل رسمى ببطولة الدورى وحصده أولى البطاقات المؤهلة للمُشاركة فى البطولة الأفريقية وحال تحقيق الأبيض للفوز على الدراويش سيكون ثانى المتأهلين للمشاركة فى منافسات دورى الأبطال بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث، فى الجولة الأخيرة بالدورى حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من الدورى.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز على الإسماعيلى لضمان حصد المركز الثانى الذى يحتله حاليًا برصيد 68 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 20 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 47 هدفًا واستقبل 26 هدفًا، فيما احتل بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل 52 هدفًا واستقبل 31 هدفًا، علما بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة، فى حين احتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى لممتاز، برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 14 لقاء، وسجل 37 هدفًا واستقبل 45 هدفًا.