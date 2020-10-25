خاص.. الأهلي يفتح ملف البلايلي مجدداً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
صرح مصدر مسؤول أن النادي الأهلي، فتح ملف التعاقد مع الجزائري يوسف بلايلي لاعب أهلي جدة السعودي السابق.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت الى أن البلايلي أصبح قريباً من اللعب لصفوف نادي قطر القطري خلال الموسم الجديد.
وأشار المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" "الساعات الماضية شهدت عودة يوسف البلايلي للصورة من جديد داخل النادي الأهلي".
وتابع "قد يحدث تطورات في الأمر ويحصل الأهلي على خدمات اللاعب، بعدما كانت الأمور بعيدة بسبب التفاوض حول الراتب السنوي للجزائري".
وأضاف "يوجد مفاوضات تتم بين وسطاء من النادي الأهلي والبلايلي، اللاعب وافق على تخفيض راتبه للرقم رصده الأهلي له".
واختتم "الملف سيتم عرضه بالكامل أمام الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ومحمود الخطيب من أجل اتخاذ القرار النهائي".
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