رسميًا.. غالي يعلن رحيله عن نادي الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلن حسام غالي قائد الأهلي السابق ومدير الكرة بنادي الجونة، رحيله عن منصبه في الفريق الكروي عقب مباراة حرس الحدود بالدوري المصري.
وكتب غالي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "أحب أشكر خالد بشارة ونادر شوقي علي منحي الفرصة أن أعمل كمدير كرة بنادي الجونة لمدة سنة ونصف."
وأضاف: "تجربة استفدت منها واتعلمت كتير، اجتهدنا وحاولنا بكل إخلاص نحقق حلم خالد بشارة أن يكون نادي الجونة في مكانة مميزة."
وتابع: "إن شاء الله مباراة حرس الحدود هتكون آخر مباراة لي مع الفريق."
وأتم: "أتمني التوفيق والنجاح الفترة القادمة لكل العاملين في منظومة النادي."
جدير بالذكر أن الجونة سيواجه حرس الحدود يوم الجمعة المقبل في الجولة الختامية لبطولة دوري We المصري.
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