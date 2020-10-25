محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن نادي برشلونة الإسباني تعرض لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو لإصابة عضلية في الكلاسيكو الذي أقيم أمس السبت على ملعب "كامب نو"، والذي انتهى بفوز ريال مدريد (3-1) في الدوري الإسباني.
وقال برشلونة في بيان رسمي اليوم الأحد: "الفحوصات الطبية تؤكد إصابة كوتينيو في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر".
وأضاف النادي الكتالوني: "مدة غياب اللاعب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".
وكشفت تقارير صحفية أن تلك الإصابة ستجبر كوتينيو على الغياب عن مواجهة يوفنتوس الإيطالي في تورينو يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
يُذكر أن كوتينيو (28 عاما) خاض مباراة الكلاسيكو بشكل أساسي ولعب 90 دقيقة، وشارك هذا الموسم في ست مباريات مع الفريق الكتالوني بجميع المسابقات ليسجل هدفين ويصنع مثلهما.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. برشلونة يعلن إصابة كوتينيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.