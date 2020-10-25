رسميا.. برشلونة يعلن إصابة كوتينيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعرض لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو لإصابة عضلية في الكلاسيكو الذي أقيم أمس السبت على ملعب "كامب نو"، والذي انتهى بفوز ريال مدريد (3-1) في الدوري الإسباني.

وقال برشلونة في بيان رسمي اليوم الأحد: "الفحوصات الطبية تؤكد إصابة كوتينيو في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر".

Advertisements

وأضاف النادي الكتالوني: "مدة غياب اللاعب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وكشفت تقارير صحفية أن تلك الإصابة ستجبر كوتينيو على الغياب عن مواجهة يوفنتوس الإيطالي في تورينو يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

يُذكر أن كوتينيو (28 عاما) خاض مباراة الكلاسيكو بشكل أساسي ولعب 90 دقيقة، وشارك هذا الموسم في ست مباريات مع الفريق الكتالوني بجميع المسابقات ليسجل هدفين ويصنع مثلهما.