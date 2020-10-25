أحمد حسن: ثلاثي "الراحلين" عن الأهلي يستحقون التكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك وقائد منتخب مصر السابق، أن أحمد فتحي، حسام عاشور وشريف إكرامي الثلاثي الراحل عن صفوف الأهلي مؤخرًا يستحقون التكريم وكل من ساهم بالتتويج ببطولة الدوري.

ونجح الأهلي في حسم بطولة الدوري لموسم 19/20 للمرة الـ42 في تاريخه.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال أحمد حسن: "شريف إكرامي وأحمد فتحي اتخذوا قرار الرحيل عن الأهلي، بينما استغنى الأهلي عن خدمات حسام عاشور وهذا أمر طبيعي في عالم الاحتراف".

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وأضاف: "حتى لو أخطأ عاشور في بعض التصريحات، فالجميع يخطئ ولايجب تعليق المشانق."

وأتم: "من المفترض أن يتم تكريم الجميع وهذه هي أخلاقيات النادي الأهلي، ولن يكون غريبا تكريم من ساهم في التتويج بالدروي المصري".

جدير بالذكر أن أحمد فتحي وشريف إكرامي قررا الرحيل عن صفوف الأهلي والانضمام إلى صفوف بيراميدز، بينما قامت إدارة النادي الأحمر بتويجه الشكر لحسام عاشور.