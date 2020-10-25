إبراهيم عادل ينتظم في معسكر منتخب الشباب بعد نهائي الكونفيدرالية

ينتظم إبراهيم عادل لاعب بيراميدز في معسكر منتخب الشباب بعد مواجهة فريقه مع نهضة بركان المغربي اليوم الأحد في نهائي بطولة الكونفيدرالية.

اتفق الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين مع مسؤولي بيراميدز على انضمام اللاعب المنتخب فور عودته من المغرب

بعد المشاركة في نهائي الكونفيدرالية .

من جهة أخري يواصل العربي بدر لاعب الأهلي وزياد فرج لاعب المصري وخط وسط المنتخب اجراء جلسات مكثفة مع الدكتور صلاح عاشور لمدة ثلاث ايام قبل المشاركة

مع الفريق في التدريبات الجماعية استعدادا للسفر الي تونس في الثالث من نوفمبر المقبل بينما يستمر غياب حازم هاني مدافع المنصورة والمنتخب لشعوره بآلام في الظهر واستبداله خلال مباراة الديوانية العراقي .

يذكر أن منتخب شباب مصر واجه نادي الديوانية العراقي في اخر ودياته وأنتهي بفوز شباب الفراعنة بثلاث أهداف مقابل هدفين .