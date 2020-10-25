الاتحاد السعودي يعلن ضم أحمد حجازي خلال ساعات

أكدت تقارير صحفية سعودية، اليوم، أن نادي الاتحاد نجح في إتمام صفقة التعاقد مع النجم الدولي المصري أحمد حجازي، وذلك ضمن خطة قلعة النمور لدعم فريق الكرة الأول خلال موسم الانتقالات الصيفيةالجاري.
قالت التقارير أن اللاعب وقع على عقود انضمامه إلى الاتحاد لمدة موسم واحد بنظام الإعارة قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، وجارٍ ترتيبإعلان الصفقه من المركز الإعلامي لنادي الاتحاد.
ويسعى نادي الاتحاد لدعم الفريق بالعديد من الصفقات لإنقاذ موسمه الحالي، حيث بدأ الدوري بشكل غير لائق، وذلك بعد الخسارة في مباراة الجولة الأولى والتعادل في الجولة الثانية، ويمتلك الفريق في رصيده نقطة وحيدة حتى الآن.
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