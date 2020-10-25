الرجاء المغربي يسافر القاهرة الخميس المقبل لمواجهة الزمالك

يسافر فريق الرجاء المغربي إلى القاهرة، صباح يوم الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة الزمالك ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حدد مسؤولو النادي المغربي يوم الخميس موعدًا لسفر بعثة الفريق في تمام العاشرة صباحًا، لمواجهة الزمالك المقرر لها

يوم الأحد المقبل ١ نوفمبر.

كانت المباراة من المقرر لها يوم السبت الماضي، لكن قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل المباراة إلى ١ نوفمبر بعدما ضرب فيروس كورونا العديد

من لاعبي الفريق المغربي، حيث وصلت عدد الحالات ١٤ لاعبًا حينها، قبل أن ترتفع إلى ١٦ لاعبًا ويتعافى ٣ لاعبين، حسبما أشارت التقارير المغربية.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على الرجاء في مباراة الذهاب بهدف من دون رد على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب، وسجله المغربي أشرف بن شرقي.